Петряшева Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетряшева Пелагея

Петряшева Пелагея

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1698 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1708 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1698 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАВО. ф. 388, оп. 1, д. 8425, л. 386. 66 лет в 1764
Место жительства
1764 ст.
Клюкино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петряшев Терентий Алексеев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close