Петряшева Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1698 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
Около 1698 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАВО. ф. 388, оп. 1, д. 8425, л. 386. 66 лет в 1764
Место жительства
1764 ст.
Клюкино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно