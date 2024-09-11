Неизвесно (Неизвесно) Матрена Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвесно (Неизвесно) Матрена Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1896

Дата смерти

01.01.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1896

Отец: Не Известно Гавриил Нет

Мать: (Митрофанова) Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Квасов Яков Герасимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Квасов Яков Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Квасов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Квасов Яков Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайлова (Квасова) Рая Яковлевна

Отец ребёнка: Квасов Яков Герасимович

Смерть
01.01.1980
Причина смерти: д. Теняево

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