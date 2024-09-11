Неизвесно (Неизвесно) Матрена Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1896
Дата смерти01.01.1980
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1896
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Квасов Яков Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Квасов Яков Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михайлова (Квасова) Рая Яковлевна
Отец ребёнка: Квасов Яков Герасимович
Смерть
01.01.1980
Причина смерти: д. Теняево