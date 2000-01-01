Вшивцева Марья Моисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева Марья Моисеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

После 1782

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Вшивцева Улита Евсигнеева

Отец ребёнка: Вшивцев Евсей Никитин

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Вшивцева Марфа Евсигнеева

Отец ребёнка: Вшивцев Евсей Никитин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Евсей Никитин

Место жительства
Неизвестно
д. Копылы (Дворищенский)
Смерть
После 1782
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