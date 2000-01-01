Вшивцева Марья Моисеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиПосле 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Вшивцева Улита Евсигнеева
Отец ребёнка: Вшивцев Евсей Никитин
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Вшивцева Марфа Евсигнеева
Отец ребёнка: Вшивцев Евсей Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Копылы (Дворищенский)
Смерть
После 1782