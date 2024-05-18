Логвинова Агрипина Лазаревна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лазарь
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.09.1912
Дочь: Логвинова (Логвинова) Фёкла Максимовна
Отец ребёнка: Логвинов Максим Карнеевич
Ситно, Лиозненский район, Витебская область
Рождение ребёнка
20.04.1930
Дочь: Логвинова Лидия Максимовна
Отец ребёнка: Логвинов Максим Карнеевич
Смерть
Неизвестно