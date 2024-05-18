Логвинова Агрипина Лазаревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логвинова Агрипина Лазаревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лазарь

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.09.1912

Дочь: Логвинова (Логвинова) Фёкла Максимовна

Отец ребёнка: Логвинов Максим Карнеевич

Ситно, Лиозненский район, Витебская область
Рождение ребёнка
20.04.1930

Дочь: Логвинова Лидия Максимовна

Отец ребёнка: Логвинов Максим Карнеевич

Смерть
Неизвестно

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