Бычкова (Гришунова) Матрона Михайлова
Место рождения
Дата рождения1853 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853 ст.
Бракосочетание
02.06.1875 ст.
Спас-Заулок, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
19.05.1876 ст.
Дочь: Бычкова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Бычков Николай Абрамович
Рождение ребёнка
23.12.1877 ст.
Сын: Бычков Василий Николаевич
Отец ребёнка: Бычков Николай Абрамович
Рождение ребёнка
02.10.1881 ст.
Отец ребёнка: Бычков Николай Абрамович
Смерть
Неизвестно