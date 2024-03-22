Бычкова (Гришунова) Матрона Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бычкова (Гришунова) Матрона Михайлова

Место рождения

Вельмогово, Клин, Московская область

Дата рождения

1853 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Вельмогово, Клин, Московская область
Бракосочетание
02.06.1875 ст.

Муж: Бычков Николай Абрамович

Спас-Заулок, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
19.05.1876 ст.

Дочь: Бычкова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Бычков Николай Абрамович

Вельмогово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
23.12.1877 ст.

Сын: Бычков Василий Николаевич

Отец ребёнка: Бычков Николай Абрамович

Вельмогово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
02.10.1881 ст.

Сын: Бычков Иван Николаевич

Отец ребёнка: Бычков Николай Абрамович

Вельмогово, Клин, Московская область
Смерть
Неизвестно
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