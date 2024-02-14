Магомедова ?
Место рождения?
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Магомедов Расул
Рождение ребёнка
10.08.1936
Сын: Магомедов Абдулгалин Расулович
Отец ребёнка: Магомедов Расул
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно