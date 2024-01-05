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Милашенко Павел Иванович

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Место рождения

Казанская ц. х.Кичкин Черноярского уезда

Дата рождения

07.01.1905

Дата смерти

03.02.1943

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1905

Отец: Милашенко Иван Петрович

Мать: Милашенко Евдокия Сергеевна

Казанская ц. х.Кичкин Черноярского уезда
Рождение ребёнка
?.12.1926

Дочь: Коломейцева Павлина

Мать ребёнка: Милашенко Прасковья

Рождение ребёнка
25.01.1930

Дочь: Милашенко Таисия

Мать ребёнка: Милашенко Прасковья

х. Верхне-Куберский
Рождение ребёнка
?.09.1934

Сын: Милашенко (малашенко) Владимир

Мать ребёнка: Милашенко Прасковья

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Милашенко Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Милашенко Прасковья

Смерть
03.02.1943
Ростовская обл., Белокалитвенский р-н, х. Верхний Попов
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