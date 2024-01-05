Милашенко Павел Иванович
Место рожденияКазанская ц. х.Кичкин Черноярского уезда
Дата рождения07.01.1905
Дата смерти03.02.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1905
Казанская ц. х.Кичкин Черноярского уезда
Рождение ребёнка
?.12.1926
Дочь: Коломейцева Павлина
Мать ребёнка: Милашенко Прасковья
Рождение ребёнка
25.01.1930
Дочь: Милашенко Таисия
Мать ребёнка: Милашенко Прасковья
х. Верхне-Куберский
Рождение ребёнка
?.09.1934
Сын: Милашенко (малашенко) Владимир
Мать ребёнка: Милашенко Прасковья
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Милашенко Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Милашенко Прасковья
Смерть
03.02.1943
Ростовская обл., Белокалитвенский р-н, х. Верхний Попов