Волков Мирон Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волков Мирон Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1888 ст.
Благодать, Задонский уезд, Воронежская губерния
Архив ГАВО фонд И-20 опись 1 дело 1240 1888г Страховые ведомости строений от пожара Анекеево-Докторской волости Задонского уезда _д.Благодать (госпожи Бабарыкиной) Листы 133-134 (всего 12 дворов)
Смерть
Неизвестно
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