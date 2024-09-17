Смирнова Дарья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1882
Дата смертиПосле 1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Исповедная ведомость Христорождественской Домшинской церкви за 1915 год | 84
Место жительства
Неизвестно
Коншево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1907
Сын: Смирнов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Смирнов Василий Николаевич
Исповедная ведомость Христорождественской Домшинской церкви за 1915 год | 84
Смерть
После 1915
Исповедная ведомость Христорождественской Домшинской церкви за 1915 год | 84