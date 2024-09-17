Смирнова Дарья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Дарья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1882

Дата смерти

После 1915

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1880 г.р.

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Исповедная ведомость Христорождественской Домшинской церкви за 1915 год | 84
Место жительства
Неизвестно
Коншево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Василий Николаевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1907

Сын: Смирнов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Смирнов Василий Николаевич

Исповедная ведомость Христорождественской Домшинской церкви за 1915 год | 84
Смерть
После 1915
Исповедная ведомость Христорождественской Домшинской церкви за 1915 год | 84

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