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Дьяконов Геннадий Георгиевич
Дьяконов Геннадий Георгиевич
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Место рождения
Челябинск
, Челябинский, Челябинская область
Дата рождения
14.01.1942
Дата смерти
09.09.1985
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ТД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Челябинск
, Челябинский, Челябинская область
Смерть
09.09.1985
Алматы
, Верненский уезд, Семиреченская область
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