Дьяконов Геннадий Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дьяконов Геннадий Георгиевич

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Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

14.01.1942

Дата смерти

09.09.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
09.09.1985
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
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