Киселев Филипп Васильевич
Место рождения
Дата рождения05.01.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1894
Отец: Киселев Василий Никитин
Бракосочетание
05.11.1912
По жених: д. Максимовки Иван Никитин Киселев и Иосиф Сергеев Кащеев; По невест: с. Можары Терентий Антонов Заюков и д. Максимовка Кирилл Моисеев Васютков
Рождение ребёнка
24.11.1924
Сын: Киселев Николай Филиппович
Мать ребёнка: Киселева Татьяна Михайлова
Рязанская обл., Можарский р-н, д. Максимовка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Киселева Татьяна Михайлова
Крещение
Неизвестно
Godparents:девица Софья Никитина Киселева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Киселева Татьяна Михайлова
Смерть
Неизвестно