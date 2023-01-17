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Киселев Филипп Васильевич

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Место рождения

Максимовка, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

05.01.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

1873 г.р.

Жена

1894 г.р.

Дети

1924 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
05.01.1894

Отец: Киселев Василий Никитин

Мать: Киселева Евдокия Моисеева

Максимовка, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
05.11.1912

Жена: Киселева Татьяна Михайлова

По жених: д. Максимовки Иван Никитин Киселев и Иосиф Сергеев Кащеев; По невест: с. Можары Терентий Антонов Заюков и д. Максимовка Кирилл Моисеев Васютков
Рождение ребёнка
24.11.1924

Сын: Киселев Николай Филиппович

Мать ребёнка: Киселева Татьяна Михайлова

Рязанская обл., Можарский р-н, д. Максимовка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Киселева Татьяна Михайлова

Крещение
Неизвестно
Godparents:девица Софья Никитина Киселева
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Киселева Татьяна Михайлова

Смерть
Неизвестно
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