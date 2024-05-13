Мустафаева Гулизар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мустафаева Гулизар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

?.08.1976

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Адиль

Мать: Усние

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Севут

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нияз (Джафер)

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гульнара

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
07.09.1930

Дочь: Абдураманова Шевхие

Отец ребёнка: Мевлютов Мустафа

Рождение ребёнка
15.06.1943

Дочь: Мустафаева Айше

Отец ребёнка: Мевлютов Мустафа

Смерть
?.08.1976

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