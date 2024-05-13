Мустафаева Гулизар
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти?.08.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Севут
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нияз (Джафер)
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гульнара
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
07.09.1930
Дочь: Абдураманова Шевхие
Отец ребёнка: Мевлютов Мустафа
Рождение ребёнка
15.06.1943
Дочь: Мустафаева Айше
Отец ребёнка: Мевлютов Мустафа
Смерть
?.08.1976