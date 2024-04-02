Бугаева (Мигаль) Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бугаева (Мигаль) Варвара Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1937

Дата смерти

02.04.2024

Пол

Женский

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1937

Отец: Мигаль Иван Константинович

Мать: Мигаль (Кацюра) Елизавета Леонтьевна

Бракосочетание
11.01.1958

Муж: не указан

Конотоп, Сумська область
Бракосочетание
11.01.1958

Муж: Бугаев Александр Спиридонович

Конотоп, Сумська область
Рождение ребёнка
30.03.1958

Дочь: Ульянова (Бугаева) Светлана Александровна

Отец ребёнка: Бугаев Александр Спиридонович

Конотоп, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.02.1961

Сын: Бугаев Сергей Александрович

Отец ребёнка: Бугаев Александр Спиридонович

Смерть
02.04.2024

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