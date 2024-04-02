Бугаева (Мигаль) Варвара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1937
Дата смерти02.04.2024
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1937
Бракосочетание
11.01.1958
Муж: не указан
Бракосочетание
11.01.1958
Рождение ребёнка
30.03.1958
Дочь: Ульянова (Бугаева) Светлана Александровна
Отец ребёнка: Бугаев Александр Спиридонович
Конотоп, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.02.1961
Сын: Бугаев Сергей Александрович
Отец ребёнка: Бугаев Александр Спиридонович
Смерть
02.04.2024