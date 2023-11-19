Онопко Феодора Симеоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: (Онопко) Агафья Архиповна
Отец ребёнка: Онопко Архип Максимович
Рождение ребёнка
Около 1791
Отец ребёнка: Онопко Архип Максимович
Рождение ребёнка
Около 1794
Отец ребёнка: Онопко Архип Максимович
Рождение ребёнка
С 1795 по 1806
Отец ребёнка: Онопко Архип Максимович
Рождение ребёнка
Между 1797 и 1801
Отец ребёнка: Онопко Архип Максимович
Смерть
Неизвестно