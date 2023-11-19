Онопко Феодора Симеоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОнопко Феодора Симеоновна

Онопко Феодора Симеоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1764 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Онопко Архип Максимович

Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: (Онопко) Агафья Архиповна

Отец ребёнка: Онопко Архип Максимович

Добротово, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Онопко Павел Архипович

Отец ребёнка: Онопко Архип Максимович

Добротово, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Онопко Дмитрий Архипович

Отец ребёнка: Онопко Архип Максимович

Добротово, Сумська область
Рождение ребёнка
С 1795 по 1806

Сын: Онопко Никифор Архипович

Отец ребёнка: Онопко Архип Максимович

Добротово, Сумська область
Рождение ребёнка
Между 1797 и 1801

Сын: Онопко Кирилл Архипович

Отец ребёнка: Онопко Архип Максимович

Добротово, Сумська область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.