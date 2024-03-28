Шендера (Zimmerhaklova) Anna (Анна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шендера (Zimmerhaklova) Anna (Анна)

Место рождения

Киев

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Ам
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Zimmerhakl Josef Benedict

Мать: Zimmerhaklova (Děutschová) Františka

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шендера) Мария Антоновна

Отец ребёнка: Шендера Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шендера) Ольга Антоновна

Отец ребёнка: Шендера Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шендера) Евгения Антоновна

Отец ребёнка: Шендера Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шендера Павел Антонович

Отец ребёнка: Шендера Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шендера Николай Антонович

Отец ребёнка: Шендера Антон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шендера Антон

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно

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