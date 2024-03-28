Шендера (Zimmerhaklova) Anna (Анна)
Место рожденияКиев
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шендера) Мария Антоновна
Отец ребёнка: Шендера Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шендера) Ольга Антоновна
Отец ребёнка: Шендера Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шендера) Евгения Антоновна
Отец ребёнка: Шендера Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шендера Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шендера Николай Антонович
Отец ребёнка: Шендера Антон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шендера Антон
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно