Киселев Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1954
Бракосочетание
21.07.1979
Жена: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1980
Дочь: Ларкина Ольга Александровна
Мать ребёнка: Киселева Ольга Васильевна
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
11.05.1986
Дочь: Киселева Наталья Александровна
Мать ребёнка: Киселева Ольга Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно