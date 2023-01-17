Киселев Александр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселев Александр Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1954

Отец: Киселев Алексей Константинович

Мать: Киселева Анна Андреевна

Бракосочетание
21.07.1979

Жена: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1980

Дочь: Ларкина Ольга Александровна

Мать ребёнка: Киселева Ольга Васильевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
11.05.1986

Дочь: Киселева Наталья Александровна

Мать ребёнка: Киселева Ольга Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева Ольга Васильевна

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