Симдянкин Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симдянкин Сергей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1950 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Симдянкин Михаил Кузьмич

Мать: Татьяна

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