Обрядова Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смерти1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Климова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Обрядов Алексей Герасимович
Рождение ребёнка
1878
Сын: Обрядов Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Обрядов Алексей Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1912