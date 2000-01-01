Обрядова Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОбрядова Анна Михайловна

Обрядова Анна Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

1912

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Климова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Обрядов Алексей Герасимович

Рождение ребёнка
1878

Сын: Обрядов Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Обрядов Алексей Герасимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обрядов Алексей Герасимович

Смерть
1912
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close