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Ваймер Владимир Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1949

Дата смерти

19.04.1994

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

ДЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1949

Отец: Ваймер Виктор Александрович

Мать: Ваймер Фрида Яковлевна

Рождение ребёнка
10.02.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
19.04.1994
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