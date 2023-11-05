Ваймер Владимир Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1949
Дата смерти19.04.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1949
Рождение ребёнка
10.02.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
19.04.1994