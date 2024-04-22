Буреев Артемий Евстигнеевич
Место рождения
Дата рождения22.10.1894 ст.
Дата смерти20.12.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1894 ст.
Бракосочетание
Около ?.05.1920
Жена: Буреева Мария Васильевна
Рождение ребёнка
06.05.1922
Дочь: Алексеева Александра Артемьевна
Мать ребёнка: Буреева Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Нина Артемьевна
Мать ребёнка: Буреева Мария Васильевна
Рождение ребёнка
03.10.1926
Сын: Буреев Николай Артемьевич
Мать ребёнка: Буреева Мария Васильевна
Рождение ребёнка
27.07.1935
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
20.12.1963