Буреев Артемий Евстигнеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буреев Артемий Евстигнеевич

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Место рождения

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд

Дата рождения

22.10.1894 ст.

Дата смерти

20.12.1963

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1897 г.р.

Дети

1922 г.р.
1924 г.р.
1926 г.р.
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Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1894 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Бракосочетание
Около ?.05.1920

Жена: Буреева Мария Васильевна

Рождение ребёнка
06.05.1922

Дочь: Алексеева Александра Артемьевна

Мать ребёнка: Буреева Мария Васильевна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Нина Артемьевна

Мать ребёнка: Буреева Мария Васильевна

Рождение ребёнка
03.10.1926

Сын: Буреев Николай Артемьевич

Мать ребёнка: Буреева Мария Васильевна

Рождение ребёнка
27.07.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буреева Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буреева Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буреева Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буреева Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буреева Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буреева Мария Васильевна

Смерть
20.12.1963
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