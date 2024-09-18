Лепехина Матрена Феоктистовна 1858 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лепехина Матрена Феоктистовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лепехин Исай Петрович

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Щербакова (Лепехина) Анна Исаевна

Отец ребёнка: Лепехин Исай Петрович

Рождение ребёнка
1877

Дочь: (Лепехина) Мария Исаевна

Отец ребёнка: Лепехин Исай Петрович

Рождение ребёнка
1879

Сын: Лепехин Иван Исаевич

Отец ребёнка: Лепехин Исай Петрович

Рождение ребёнка
21.02.1898

Сын: Лепехин Феоктист Исаевич

Отец ребёнка: Лепехин Исай Петрович

Рождение ребёнка
11.10.1899

Сын: Лепехин Петр Исаевич

Отец ребёнка: Лепехин Исай Петрович

Смерть
Неизвестно

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