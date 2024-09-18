Лепехина Матрена Феоктистовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Щербакова (Лепехина) Анна Исаевна
Отец ребёнка: Лепехин Исай Петрович
Рождение ребёнка
1877
Дочь: (Лепехина) Мария Исаевна
Отец ребёнка: Лепехин Исай Петрович
Рождение ребёнка
1879
Сын: Лепехин Иван Исаевич
Отец ребёнка: Лепехин Исай Петрович
Рождение ребёнка
21.02.1898
Отец ребёнка: Лепехин Исай Петрович
Рождение ребёнка
11.10.1899
Сын: Лепехин Петр Исаевич
Отец ребёнка: Лепехин Исай Петрович
Смерть
Неизвестно