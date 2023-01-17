Максим Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1667
Дата смертиМежду 1739 и 1741
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1667
Отец: Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1709
Сын: Петр Максимович
Мать ребёнка: Устина Кирилловна
Рождение ребёнка
1710
Сын: Фока Максимович
Мать ребёнка: Устина Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устина Кирилловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1739 и 1741