Максим Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максим Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1667

Дата смерти

Между 1739 и 1741

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1677 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1667

Отец: Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1709

Сын: Петр Максимович

Мать ребёнка: Устина Кирилловна

Лозьево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1710

Сын: Фока Максимович

Мать ребёнка: Устина Кирилловна

Лозьево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устина Кирилловна

Место жительства
Неизвестно
Лозьево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Между 1739 и 1741
Лозьево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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