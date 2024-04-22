Добровольский Федот (Федосий) Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добровольский Федот (Федосий) Семенович

Место рождения

Винаровка, Київська область

Дата рождения

17.06.1846 ст.

Дата смерти

13.02.1852 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1846 ст.

Отец: Добровольский Семен Васильевич

Мать: Добровольская Елена (Иулиания) Семёновна

Винаровка, Київська область
Крещение
18.06.1846 ст.
Винаровка, Київська область
Таинство совершил приходский священник Николай Панасевич со стихарным дьячком Харитоном Панасевичем. | Церковь св. Иоанна Богослова | ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Укр... Показать все
Смерть
13.02.1852 ст.
Винаровка, Київська область
Причина смерти: Оспа
Похороны
18.02.1852 ст.
Винаровка, Київська область
Церковь св. Иоанна Богослова | Отпевание (погребение)
Похороны
18.02.1852 ст.
Приходское кладбище села Войнаровка, село Войнаровка, Таращанский уезд, Киевская губерния, Российская империя
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 2851 - Метрическая книга Иоанно-Богословской церкви с. Войнаровка за 1852 г.
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