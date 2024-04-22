Добровольский Федот (Федосий) Семенович
Место рождения
Дата рождения17.06.1846 ст.
Дата смерти13.02.1852 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1846 ст.
Крещение
18.06.1846 ст.
Таинство совершил приходский священник Николай Панасевич со стихарным дьячком Харитоном Панасевичем. | Церковь св. Иоанна Богослова | ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Укр... Показать все
Смерть
13.02.1852 ст.
Причина смерти: Оспа
Похороны
18.02.1852 ст.
Церковь св. Иоанна Богослова | Отпевание (погребение)
Похороны
18.02.1852 ст.
Приходское кладбище села Войнаровка, село Войнаровка, Таращанский уезд, Киевская губерния, Российская империя
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 2851 - Метрическая книга Иоанно-Богословской церкви с. Войнаровка за 1852 г.