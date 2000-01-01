Stout James — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиStout James

Stout James

avatar

Место рождения

Morgan, Missouri, United States

Дата рождения

27.12.1852

Дата смерти

25.09.1938

Пол

Мужской

Отец

1825 г.р.

Мать

1821 г.р.

Жена

1856 г.р.
1860 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1852

Отец: Stout Macajah

Мать: Stout Elilzabeth Baker

Morgan, Missouri, United States
Бракосочетание
08.11.1876

Жена: Stout Sarah Frances

Pettis County, Missouri
Рождение ребёнка
1878

Сын: Stout Frankie

Мать ребёнка: Stout Sarah Frances

Missouri, United States
Рождение ребёнка
25.02.1880

Сын: Stout Charles W

Мать ребёнка: Stout Sarah Frances

Moniteau, Missouri, USA
Место жительства
1880
Рождение ребёнка
15.03.1884

Дочь: Lessley Pearl May

Мать ребёнка: Stout Sarah Frances

Lamonte, Missouri
Рождение ребёнка
15.11.1887

Сын: Stout John Rannels

Мать ребёнка: Stout Sarah Frances

Lamonte, Pettis Co., Missouri
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Stout Anna

Работа или профессия
Неизвестно
Farm Laborer
Смерть
25.09.1938
Pettis, Missouri, United States
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close