Stout James
Место рожденияMorgan, Missouri, United States
Дата рождения27.12.1852
Дата смерти25.09.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1852
Отец: Stout Macajah
Мать: Stout Elilzabeth Baker
Morgan, Missouri, United States
Бракосочетание
08.11.1876
Жена: Stout Sarah Frances
Pettis County, Missouri
Рождение ребёнка
1878
Сын: Stout Frankie
Мать ребёнка: Stout Sarah Frances
Missouri, United States
Рождение ребёнка
25.02.1880
Сын: Stout Charles W
Мать ребёнка: Stout Sarah Frances
Moniteau, Missouri, USA
Место жительства
1880
Рождение ребёнка
15.03.1884
Дочь: Lessley Pearl May
Мать ребёнка: Stout Sarah Frances
Lamonte, Missouri
Рождение ребёнка
15.11.1887
Сын: Stout John Rannels
Мать ребёнка: Stout Sarah Frances
Lamonte, Pettis Co., Missouri
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Stout Anna
Работа или профессия
Неизвестно
Farm Laborer
Смерть
25.09.1938
Pettis, Missouri, United States