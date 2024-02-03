Чернов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернов Николай

Место рождения

Чита

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
198

Жена: скрыто настройками приватности

Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
11.07.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Чита, город Чита, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно
Чита, город Чита, Забайкальский край

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