Ефимия Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимия Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прохор Васильевич

Рождение ребёнка
23.06.1846

Дочь: Геведза Агрипина Прохорова

Отец ребёнка: Прохор Васильевич

Рождение ребёнка
15.07.1849

Сын: Геведза Владимир Прохоров

Отец ребёнка: Прохор Васильевич

Смерть
Неизвестно

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