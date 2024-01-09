Ефимия Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прохор Васильевич
Рождение ребёнка
23.06.1846
Дочь: Геведза Агрипина Прохорова
Отец ребёнка: Прохор Васильевич
Рождение ребёнка
15.07.1849
Сын: Геведза Владимир Прохоров
Отец ребёнка: Прохор Васильевич
Смерть
Неизвестно