Маслова (Чумакова) Наталья Михайловна
Место рождения
Дата рождения08.09.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Маслов Михаил
Рождение ребёнка
31.08.1934
Отец ребёнка: Маслов Михаил
Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
09.09.1937
Дочь: Наумова (Маслова) Нина Михайловна
Отец ребёнка: Маслов Михаил
Смерть
Неизвестно
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область