Маслова (Чумакова) Наталья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслова (Чумакова) Наталья Михайловна

Место рождения

Дебальцево, Дніпропетровська область

Дата рождения

08.09.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Дебальцево, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маслов Михаил

Рождение ребёнка
31.08.1934

Сын: Маслов Борис Михайлович

Отец ребёнка: Маслов Михаил

Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
09.09.1937

Дочь: Наумова (Маслова) Нина Михайловна

Отец ребёнка: Маслов Михаил

Смерть
Неизвестно
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

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