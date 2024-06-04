Шатунов Семен Парфенов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1734
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734
Отец: Шатунов Парфен Кузьмин
Мать: Шатунова Анна Антонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шатунова Анна Андреева
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1752
Мать ребёнка: Шатунова Анна Андреева
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: (Шатунова) Оксинья Семенова
Мать ребёнка: Шатунова Анна Андреева
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Шатунов Яков Семенов
Мать ребёнка: Шатунова Анна Андреева
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: (Шатунова) Оксинья (Мл) Семенова
Мать ребёнка: Шатунова Анна Андреева
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: (Шатунова) Овдотья Семенова
Мать ребёнка: Шатунова Анна Андреева
Рождение ребёнка
Около 1762
Мать ребёнка: Шатунова Анна Андреева
Смерть
После 1762