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Шатунов Семен Парфенов

Место рождения

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1734

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734

Отец: Шатунов Парфен Кузьмин

Мать: Шатунова Анна Антонова

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шатунова Анна Андреева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Шатунов Лазарь Семенов

Мать ребёнка: Шатунова Анна Андреева

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: (Шатунова) Оксинья Семенова

Мать ребёнка: Шатунова Анна Андреева

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Шатунов Яков Семенов

Мать ребёнка: Шатунова Анна Андреева

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: (Шатунова) Оксинья (Мл) Семенова

Мать ребёнка: Шатунова Анна Андреева

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: (Шатунова) Овдотья Семенова

Мать ребёнка: Шатунова Анна Андреева

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Шатунов Тимофей Семенов

Мать ребёнка: Шатунова Анна Андреева

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1762

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