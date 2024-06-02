Семён Степанович ? Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемён Степанович ? Захарович

Семён Степанович ? Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Степан Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юман Андрей /

Мать ребёнка: Ирина Митрофановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николаев Николай Семенович

Мать ребёнка: Ирина Митрофановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна Семёновна

Мать ребёнка: Ирина Митрофановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Митрофановна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Никифоров Никифор Семёнович

Мать ребёнка: Ирина Митрофановна

Энтуганы, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.01.1862

Сын: Ефремов Ефрем Семенович

Мать ребёнка: Ирина Митрофановна

Энтуганы, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.