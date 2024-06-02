Семён Степанович ? Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Степан Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юман Андрей /
Мать ребёнка: Ирина Митрофановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николаев Николай Семенович
Мать ребёнка: Ирина Митрофановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульяна Семёновна
Мать ребёнка: Ирина Митрофановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Митрофановна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Никифоров Никифор Семёнович
Мать ребёнка: Ирина Митрофановна
Рождение ребёнка
18.01.1862
Мать ребёнка: Ирина Митрофановна
Смерть
Неизвестно