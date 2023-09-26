Филиппов Филипп
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.09.1927
Дочь: Харитонова Екатерина
Мать ребёнка: Филиппова Татьяна
д. Ванино Локнянский р-н Псковская обл
Рождение ребёнка
08.12.1929
Сын: Филиппов Николай
Мать ребёнка: Филиппова Татьяна
д. Ванино Локнянский р-н Псковская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филиппов Иван
Мать ребёнка: Филиппова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филиппов Владимир
Мать ребёнка: Филиппова Татьяна
Смерть
Неизвестно