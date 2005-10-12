Тё Алексей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тё Алексей Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тё Владимир Андреевич

Мать: Тё Антонина Алексеевна

Рождение ребёнка
03.07.1992

Дочь: Тё Дарья Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.10.2005

Дочь: Тё Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тё Олеся Эдуардовна

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