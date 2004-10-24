Переход (Переход) Варвара 05.11.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПереход (Переход) Варвара

Переход (Переход) Варвара

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1926

Дата смерти

24.10.2004

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1926

Отец: Переход Петр Митрофанович

Мать: Переход Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Борис Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Иванова) Галина

Отец ребёнка: Иванов Борис Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Иванова) Зоя Иванова/

Отец ребёнка: Иванов Борис Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Иванова) Валентина

Отец ребёнка: Иванов Борис Николаевич

Смерть
24.10.2004

Мы используем куки для улучшения работы сайта.