Переход (Переход) Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1926
Дата смерти24.10.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1926
Отец: Переход Петр Митрофанович
Мать: Переход Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Иванова) Галина
Отец ребёнка: Иванов Борис Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Иванова) Зоя Иванова/
Отец ребёнка: Иванов Борис Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Иванова) Валентина
Отец ребёнка: Иванов Борис Николаевич
Смерть
24.10.2004