Оленина Наталья Силверстовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти08.10.1878
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Силвестр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.01.1827
Отец ребёнка: Аленин Тимофей Иванович
село Паниковец Елецкого уезда Орловской губернии
Рождение ребёнка
05.04.1830
Отец ребёнка: Аленин Тимофей Иванович
село Паниковец Елецкого уезда Орловской губернии
Рождение ребёнка
01.09.1832
Отец ребёнка: Аленин Тимофей Иванович
Хутор Ястребовка, Орловская губернии
Рождение ребёнка
20.11.1834
Сын: Аленин Григорий Тимофеевич
Отец ребёнка: Аленин Тимофей Иванович
Хутор Ястребовка, Орловская губернии
Рождение ребёнка
09.07.1838
Отец ребёнка: Аленин Тимофей Иванович
Хутор Ястребовка, Орловская губернии
Рождение ребёнка
06.11.1841
Отец ребёнка: Аленин Тимофей Иванович
Хутор Ястребовка, Орловская губернии
Рождение ребёнка
30.06.1844
Сын: Аленин Митрофан Тимофеевич
Отец ребёнка: Аленин Тимофей Иванович
Хутор Ястребовка, Орловская губернии
Рождение ребёнка
?.08.1847
Сын: Аленин Никифор Тимофеевич
Отец ребёнка: Аленин Тимофей Иванович
Хутор Ястребовка, Орловская губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.10.1878
село Локтево, Задонский район, Воронежская область