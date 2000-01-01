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Оленина Наталья Силверстовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

08.10.1878

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Силвестр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1827

Сын: Аленин Кирилл Тимофеевич

Отец ребёнка: Аленин Тимофей Иванович

село Паниковец Елецкого уезда Орловской губернии
Рождение ребёнка
05.04.1830

Сын: Аленин Родион Тимофеевич

Отец ребёнка: Аленин Тимофей Иванович

село Паниковец Елецкого уезда Орловской губернии
Рождение ребёнка
01.09.1832

Сын: Аленин Симион Тимофеевич

Отец ребёнка: Аленин Тимофей Иванович

Хутор Ястребовка, Орловская губернии
Рождение ребёнка
20.11.1834

Сын: Аленин Григорий Тимофеевич

Отец ребёнка: Аленин Тимофей Иванович

Хутор Ястребовка, Орловская губернии
Рождение ребёнка
09.07.1838

Сын: Аленин Сергей Тимофеевич

Отец ребёнка: Аленин Тимофей Иванович

Хутор Ястребовка, Орловская губернии
Рождение ребёнка
06.11.1841

Сын: Аленин Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Аленин Тимофей Иванович

Хутор Ястребовка, Орловская губернии
Рождение ребёнка
30.06.1844

Сын: Аленин Митрофан Тимофеевич

Отец ребёнка: Аленин Тимофей Иванович

Хутор Ястребовка, Орловская губернии
Рождение ребёнка
?.08.1847

Сын: Аленин Никифор Тимофеевич

Отец ребёнка: Аленин Тимофей Иванович

Хутор Ястребовка, Орловская губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аленин Тимофей Иванович

Смерть
08.10.1878
село Локтево, Задонский район, Воронежская область
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