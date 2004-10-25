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Ахметов Хамит Хасанович
Ахметов Хамит Хасанович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1956
Дата смерти
2002
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Ахметова (Ямалеева) Амина Гатовна
1930 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956
Отец: не указан
Мать:
Ахметова Амина Гатовна
Смерть
2002
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