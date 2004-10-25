Ахметов Хамит Хасанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахметов Хамит Хасанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1956

Дата смерти

2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1930 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956

Отец: не указан

Мать: Ахметова Амина Гатовна

Смерть
2002
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