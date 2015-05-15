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Мамут Леонид Соломонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1929

Дата смерти

15.05.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1929

Отец: Мамут Соломон

Мать: не указана

Образование
1951
Москва, город федерального значения Москва
Московский юридический институт
Рождение ребёнка
29.01.1960

Сын: Мамут Александр Леонидович

Мать ребёнка: Мамут Цецилия Людвиговна

Москва, город федерального значения Москва
Награда
1994
Москва, город федерального значения Москва
Заслуженный юрист Российской Федерации
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамут Цецилия Людвиговна

Работа или профессия
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
доктор юридических наук, профессор
Смерть
15.05.2015
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Колумбарий Ваганьковского кладбища
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