Мамут Леонид Соломонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1929
Дата смерти15.05.2015
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1929
Отец: Мамут Соломон
Мать: не указана
Образование
1951
Московский юридический институт
Рождение ребёнка
29.01.1960
Сын: Мамут Александр Леонидович
Мать ребёнка: Мамут Цецилия Людвиговна
Награда
1994
Заслуженный юрист Российской Федерации
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мамут Цецилия Людвиговна
Работа или профессия
Неизвестно
доктор юридических наук, профессор
Смерть
15.05.2015
Похороны
Неизвестно
Колумбарий Ваганьковского кладбища