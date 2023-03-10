Кузнецов Александр Германович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Александр Германович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1964

Пол

Мужской

Отец

1940 г.р.

Мать

1941 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
1990 г.р.

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1964

Отец: Кузнецов Герман Александрович

Мать: Конева Валентина Николаевна

Бракосочетание
25.12.1987

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.10.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.10.1990

Сын: Кузнецов Владислав Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
09.01.2010

Жена: скрыто настройками приватности

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