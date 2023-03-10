Кузнецов Александр Германович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1964
Бракосочетание
25.12.1987
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.10.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.10.1990
Сын: Кузнецов Владислав Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
09.01.2010
Жена: скрыто настройками приватности