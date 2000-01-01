Луговой Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луговой Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1929 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1926

Отец: Луговой Афанасьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.07.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Луговая Инна

Рождение ребёнка
18.07.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Луговая Инна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луговая Инна

Смерть
Неизвестно
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