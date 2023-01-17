Левин Николай Павлович
Место рожденияд. Тарасовая, Вытегорский р-н, Вологодская обл.
Дата рождения1840
Дата смерти05.02.1896
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Тарасовая, Вытегорский р-н, Вологодская обл.
Смерть
05.02.1896
Место жительства
По 1896