Левин Николай Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левин Николай Павлович

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Место рождения

д. Тарасовая, Вытегорский р-н, Вологодская обл.

Дата рождения

1840

Дата смерти

05.02.1896

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Тарасовая, Вытегорский р-н, Вологодская обл.
Смерть
05.02.1896
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Место жительства
По 1896
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
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