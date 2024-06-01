Глебова (Ладейщикова) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глебова (Ладейщикова) Вера Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1899

Дата смерти

Между 15.07.1970 и 16.07.1970

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глебов Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
08.08.1931

Сын: Мусихин Геннадий Васильевич

Отец ребёнка: Глебов Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
17.10.1934

Сын: Мусихин Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Глебов Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
14.01.1937

Дочь: Мусихина (Глебова) Тамара Васильевна

Отец ребёнка: Глебов Василий Яковлевич

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Смерть
Между 15.07.1970 и 16.07.1970

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