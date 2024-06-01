Глебова (Ладейщикова) Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1899
Дата смертиМежду 15.07.1970 и 16.07.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.08.1931
Сын: Мусихин Геннадий Васильевич
Отец ребёнка: Глебов Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
17.10.1934
Сын: Мусихин Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Глебов Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
14.01.1937
Дочь: Мусихина (Глебова) Тамара Васильевна
Отец ребёнка: Глебов Василий Яковлевич
Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Смерть
Между 15.07.1970 и 16.07.1970