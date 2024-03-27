Мифтахетдин Абсалям Улы
Место рожденияд.Малые Ширданы Ширданскую волость Свияжского уезда Казанской губерни
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1816
д.Малые Ширданы Ширданскую волость Свияжского уезда Казанской губерни
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Хафиза Ягофар Кызы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
18.04.1845
Сын: Фаттахетдин Мифтахетдин Улы
Мать ребёнка: Хафиза Ягофар Кызы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
16.10.1847
Мать ребёнка: Хафиза Ягофар Кызы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно