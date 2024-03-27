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Мифтахетдин Абсалям Улы

Место рождения

д.Малые Ширданы Ширданскую волость Свияжского уезда Казанской губерни

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Абсалям (Габделислам) Ягофар Улы

Мать: Заугар Тохтагул Кызы

д.Малые Ширданы Ширданскую волость Свияжского уезда Казанской губерни
Рождение ребёнка
1841

Сын: Мифтахетдинов Миннибай

Мать ребёнка: Хафиза Ягофар Кызы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
18.04.1845

Сын: Фаттахетдин Мифтахетдин Улы

Мать ребёнка: Хафиза Ягофар Кызы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
16.10.1847

Сын: Мифтахетдинов Фасхутдин

Мать ребёнка: Хафиза Ягофар Кызы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно
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