Ямат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сандж
Рождение ребёнка
1899
Сын: Босха
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Бува
Рождение ребёнка
1906
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Санджиева Кермен Санджиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Болля
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яков
Смерть
Неизвестно