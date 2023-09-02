Ямат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯмат

Ямат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЗБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сандж

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Сын: Босха

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Бува

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Санджиев Додон Яматаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Санджиева Кермен Санджиевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Болля

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яков

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close