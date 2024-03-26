Короткова (Ковыляева) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКороткова (Ковыляева) Екатерина Васильевна

Короткова (Ковыляева) Екатерина Васильевна

avatar

Место рождения

Вознесенка, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1904

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Ковыляев Василий

Мать: Ковыляева Анна Петровна

Вознесенка, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1926

Сын: Коротков Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Коротков Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
1927

Сын: Коротков Юрий Иванович

Отец ребёнка: Коротков Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
1929

Сын: Коротков Виктор Иванович

Отец ребёнка: Коротков Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
1931

Сын: Коротков Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Коротков Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
1935

Сын: Коротков Иван Иванович

Отец ребёнка: Коротков Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Короткова Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Коротков Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Короткова Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Коротков Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
08.08.1941

Сын: Коротков Петр Иванович

Отец ребёнка: Коротков Иван Сергеевич

Смерть
1987
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close