Короткова (Ковыляева) Екатерина Васильевна
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти1987
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Ковыляев Василий
Мать: Ковыляева Анна Петровна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Коротков Геннадий Иванович
Отец ребёнка: Коротков Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Коротков Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1929
Отец ребёнка: Коротков Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1931
Сын: Коротков Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Коротков Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1935
Отец ребёнка: Коротков Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Короткова Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Коротков Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Короткова Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Коротков Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
08.08.1941
Отец ребёнка: Коротков Иван Сергеевич
Смерть
1987