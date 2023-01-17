Миндубаев Файзел-Кутдус — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миндубаев Файзел-Кутдус

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Место рождения

Турнояс, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Турнояс, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1906
Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1906 по 1906
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1906
Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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