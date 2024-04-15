Белокур Елизавета Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белокур Елизавета Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Белокур Параскева Дмитриевна

Отец ребёнка: Белокур Дмитрий Касьянович

Рождение ребёнка
13.03.1878 ст.

Дочь: Белокур Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Белокур Дмитрий Касьянович

Кровное, Сумська область
Восприемник
28.02.1881 ст.
Николаевка, Сумська область
Василий Трофимович Пархоменко
Рождение ребёнка
07.01.1882 ст.

Дочь: Гончаренко Домна Дмитриевна

Отец ребёнка: Белокур Дмитрий Касьянович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
20.01.1884 ст.

Сын: Белокур Максим Дмитриевич

Отец ребёнка: Белокур Дмитрий Касьянович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9P7-Y?i=322&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
22.06.1884 ст.
Николаевка, Сумська область
Агриппина Евдокимовна Карпенко
Рождение ребёнка
11.08.1886 ст.

Сын: Белокур Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Белокур Дмитрий Касьянович

Кровное, Сумська область
Восприемник
09.04.1888 ст.
Николаевка, Сумська область
Василий Евдокимович Карпенко
Рождение ребёнка
06.07.1889 ст.

Дочь: Лавошник Марфа Дмитриевна

Отец ребёнка: Белокур Дмитрий Касьянович

Кровное, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белокур Дмитрий Касьянович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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