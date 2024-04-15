Белокур Елизавета Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Белокур Параскева Дмитриевна
Отец ребёнка: Белокур Дмитрий Касьянович
Рождение ребёнка
13.03.1878 ст.
Дочь: Белокур Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Белокур Дмитрий Касьянович
Восприемник
28.02.1881 ст.
Василий Трофимович Пархоменко
Рождение ребёнка
07.01.1882 ст.
Дочь: Гончаренко Домна Дмитриевна
Отец ребёнка: Белокур Дмитрий Касьянович
Рождение ребёнка
20.01.1884 ст.
Сын: Белокур Максим Дмитриевич
Отец ребёнка: Белокур Дмитрий Касьянович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9P7-Y?i=322&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
22.06.1884 ст.
Агриппина Евдокимовна Карпенко
Рождение ребёнка
11.08.1886 ст.
Сын: Белокур Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Белокур Дмитрий Касьянович
Восприемник
09.04.1888 ст.
Василий Евдокимович Карпенко
Рождение ребёнка
06.07.1889 ст.
Дочь: Лавошник Марфа Дмитриевна
Отец ребёнка: Белокур Дмитрий Касьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно