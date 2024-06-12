Воронова Мария Лаврентьевна 1774 — найти родственников по фамилии на Familio
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Воронова Мария Лаврентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1767 по 1773 г.р.

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронов Григорий Алексеев

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Воронова Елизавета Григорьева

Отец ребёнка: Воронов Григорий Алексеев

Шалганово, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Воронова Василиса Григорьева

Отец ребёнка: Воронов Григорий Алексеев

Шалганово, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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