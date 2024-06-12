Воронова Мария Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Воронова Елизавета Григорьева
Отец ребёнка: Воронов Григорий Алексеев
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Воронова Василиса Григорьева
Отец ребёнка: Воронов Григорий Алексеев
Смерть
Неизвестно