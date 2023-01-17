Струве Аманд Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Струве Аманд Егорович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

1835

Дата смерти

1898

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1867
Киев, Украина
Место жительства
Неизвестно
Коломна, Коломенский, Московская область
Смерть
1898
Коломна, Коломенский, Московская область
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