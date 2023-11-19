Бова (Уланова) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бова (Уланова) Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бова Елена

Отец ребёнка: Бова Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бова Светлана

Отец ребёнка: Бова Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бова Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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