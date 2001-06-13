Гусев Николай Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусев Николай Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1947

Дата смерти

13.06.2001

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1947

Отец: Гусев Андрей Иванович

Мать: Гусева Ольга Сергеевна

Рождение ребёнка
05.07.1973

Дочь: Теремецкая Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Гусева Зоя Алексеевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
01.02.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Зоя Алексеевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Зоя Алексеевна

Смерть
13.06.2001
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