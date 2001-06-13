Гусев Николай Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1947
Дата смерти13.06.2001
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1947
Отец: Гусев Андрей Иванович
Мать: Гусева Ольга Сергеевна
Рождение ребёнка
05.07.1973
Дочь: Теремецкая Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Гусева Зоя Алексеевна
Рождение ребёнка
01.02.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гусева Зоя Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусева Зоя Алексеевна
Смерть
13.06.2001