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Гончаров Михаил Николаев

Место рождения

Ардонь, город Клинцы, Брянская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Гончаров Николай

Мать: не указана

Ардонь, город Клинцы, Брянская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Перекелева

Мать ребёнка: Гончарова Наталия Прокопиева

Ардонь, город Клинцы, Брянская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Парасковия Михайлова

Мать ребёнка: Гончарова Наталия Прокопиева

Ардонь, город Клинцы, Брянская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Гончаров Лука Михайлов

Мать ребёнка: Гончарова Наталия Прокопиева

Ардонь, город Клинцы, Брянская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Гончаров Иван Михайлов

Мать ребёнка: Гончарова Наталия Прокопиева

Ардонь, город Клинцы, Брянская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Анастасия Михайлова

Мать ребёнка: Гончарова Наталия Прокопиева

Ардонь, город Клинцы, Брянская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Гончаров Гавриил

Мать ребёнка: Гончарова Наталия Прокопиева

Ардонь, город Клинцы, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гончарова Наталия Прокопиева

Смерть
Неизвестно
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