Гончаров Михаил Николаев
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Гончаров Николай
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Перекелева
Мать ребёнка: Гончарова Наталия Прокопиева
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Парасковия Михайлова
Мать ребёнка: Гончарова Наталия Прокопиева
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Гончарова Наталия Прокопиева
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Гончарова Наталия Прокопиева
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Анастасия Михайлова
Мать ребёнка: Гончарова Наталия Прокопиева
Рождение ребёнка
1855
Сын: Гончаров Гавриил
Мать ребёнка: Гончарова Наталия Прокопиева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно