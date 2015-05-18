Логвиненко Давид Русланович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логвиненко Давид Русланович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.2015

Отец: не указан

Мать: Логвиненко Татьяна

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